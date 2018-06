Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii populare din Romania. Cantareata Ileana Consantinescu s-a stins din viata. In istorie, Ileana Constantinescu va ramane cunoscuta ca vocea care l-a fascinat pe Mihail Sadoveanu."In 1951 o echipa de specialiști de la Institutul de Folclor din București ajunge in satul…

- Vasile Mardare, un cunoscut cantareț de muzica folk, s-a stins din viața la varsta de 47 de ani.Cantarețul s-a nascut pe 29 decembrie 1970, in Botoșani, și a inceput sa cante inca de cand avea cinci ani. Citește și: Anamaria Prodan, aproape de o decizie radicala, dupa moartea mamei…

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei Africa, un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie.

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei ''Africa'', un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie, potrivit Agerpres. ''V-a facut sa dansati cu milioanele…

- Doliu in Romania. Dirijorul Ion Țibrea, cel care a colaborat cu mari artiști din muzica populara din țara noastra, printre care Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu, s-a stins din viata.

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…