Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea medicala din București. S-a stins unul din cei mai respectați medici. Prof. Dr. Radu Alexandru Macovei a fost director al Spitalului de Urgența "Floreasca" din București și s-a stins din viața dupa o grea suferința."Astazi, dupa o lunga și nedreapta suferința, cu regret va anunțam…

- Este zi de doliu in lumea sportului din Romania! A murit unul dintre cei mai mari handbaliști ai țarii. Handbalistul s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Anunțul trist cu privire la decesul sportivului a fost facut de CS Dinamo. Iata despre ce mare handbalist din Romania este vorba!

- Ion Nicula (77 de ani), fost ziarist la Argesul Liber si, anterior, la predecesorul acestuia, Secera si Ciocanul, a murit dupa o indelungata suferinta, cauzata de boala Parkinson.Decesul s-a produs pe 19 noiembrie, la Ștefanești. Ion Nicula a lucrat, de-a lungul vremii, la departamentele social, economic…

- Lumea presei din Romania este in doliu! Un jurnalist cunoscut și indragit s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. A fost un tata și soț model. Familia este devastata de durere in urma pierderii.

- Este doliu in lumea medicala și in cea universitara din Romania dupa decesul unui important profesor.Prof. univ. dr. Gheorghe Badiu, unul din profesorii fondatori ai Facultații de Medicina, Universitatea Ovidius din Constanța, a murit. Citește și: Col (rez) Cristian Mihalcea: „La cum il cunosc, Ion…

- E doliu in lumea cinematografica din Romania. Omul de cultura Mircea Eugen Burada, decorat cu Meritul Cultural in grad de Comandor, s-a stins din viața zilele trecute. A fost unul dintre scenariștii celor mai de succes filme romanești. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material.…

- Lumea filmului din Romania e in doliu! Mircea Eugen Burada, unul dintre scenariștii Nea Marin Miliardar, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Potrivit unor surse, scriitorul nu ar fi rezistat unei operații pe cord.

- Este doliu in lumea filmului romanesc, dupa ce s-a mai stins o mare stea. Unul dintre cei mai iubiți actori ai țarii noastre a plecat din aceasta lume in mod tragic, atunci cand nimeni nu se aștepta. A parasit scena vieții și a lasat in urma o mulțime de amintiri. Romania este in doliu Romania […] The…