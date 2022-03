Stiri pe aceeasi tema

- Redam mesajul transmis de colectivul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi: "Cu profunda durere in suflet, noi, colectivul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru Dr. Pavel CUCU. Mentor a generatii intregi de medici, parinte fondator al scolii…

- Profesorul, chirurgul si rectorul Cristian Dragomir a fost condus pe ultimul drum in cursul zilei de ieri. In biserica din curtea Spitalului „Sf. Spiridon" din Iasi s-au strans, alaturi de familie, zeci de colegi, discipoli si prieteni ai celui care va ramane in istorie ca fiind unul dintre profesionistii…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți seara, intr-o emisiune la TVR ca este posibil ca la finalul lunii martie sa revenim la normalitate. Alexandru Rafila a subliniat ca aceasta este doar o ipoteza de lucru și ca totul depinde de evoluția pandemiei, relateaza News.ro. ”Eu cred ca…

- 7 vieți au fost curmate azi! 7 familii au ramas distruse pe viața! 7 oameni morți intr-un accident pe o șosea tipica Moldovei. Șosele moldovenești, cum de altfel sunt absolut toate șoselele din Moldova: groaznice! Imediat, Ministerul de Interne face o postare: “STOP! Este mult prea mult…DEMULT ESTE…

- Amalia Bellantoni, care s-a remarcat la manifestatiile organizate de Diana Sosoaca purtand o tigaie pe cap, a primit emisiune la Antena Stars, post in cadrul trustului Intact al lui Dan Voiculescu. Bellantoni, patroana a unui restaurant din Capitala, s-a remarcat la manifestatiile din Capitala alaturi…

- 10 pacienti cu suspiciune de infectie cu tulpina Omicron la Iasi. Pacientii sunt din judetele Suceava, Botosani si Bacau. Initial, probele au fost prelucrate la Laboratorul de Biologie Moleculara din cadrul Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, care este centrul regional de screening pentru…

- Ieri, la doua zile dupa sarbatoarea Craciunului, primul preot din Dieceza de Iasi care a trait pana la 100 de ani - pr. Anton Bisoc - s-a stins din viata la Casa Bisericii din Gheraesti, Neamt, unde si-a petrecut ultimele luni din viata. Pr. Bisoc si-a inceput activitatea de preot chiar in parohia…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași continua seria micro-expozițiilor „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, prezentand vizitatorilor, in perioada 22 decembrie 2021 – 20 martie 2022, la Palatului Culturii din Iași, o piesa extrem de rara in colecțiile din Romania: colierul…