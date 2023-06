Doliu în lumea literaturii. O îndrăgită poeta a murit Poeta și romanciera Ligia Seman a murit sambata dimineața. Anunțul a fost facut de fiica acesteia, Rebeca Seman. „Cu multa durere in suflet, anunt ca mama mea, Ligia Seman, a plecat la Domnul in aceasta dimineata. Mama mea si-a dedicat viata pentru a induiosa viata multor alte persoane. Putin stiu, insa ea m-a nascut cu aproape pretul vietii ei. Doctorii i-au spus sa nu ma nasca, dar uite ca ea a ascultat de ceea ce D.zeu i-a vorbit. Sunt multumitoare pentru iubirea pe care mi-ai oferit-o, mami. Pentru bucuria cand petreceam timp impreuna, pentru imbratisarile calduroase. Iti multumesc, mami,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

