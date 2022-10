Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Robbie Coltrane a murit la 72 de ani, intr-un spital din Scoția, a anunțat agentul sau vineri seara, fara a dezvalui cauza decesului. Era divorțat de Rhona Gemmell și avea doi copii. Coltrane a devenit cunoscut pentru rolul de detectiv in serialul din anii 1990 „Cracker”, pentru care a caștigat…

