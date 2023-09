Stiri pe aceeasi tema

- Lumea teatrului este mai saraca in urma vestii triste a trecerii in neființa a unei cunoscutei actrițe, care s-a stins din viața la varsta de numai 56 de ani. Aceasta veste a lasat un gol profund in lumea artistica romaneasca, iar colegii și prietenii sai i-au adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale,…

- Lumea filmului romanesc, in doliu! Adina Cristescu, o actrița extrem de iubita, s-a stins din viața la varsta de 56 de ani. Anunțul trecerii in neființa a celei care era cunoscuta din filme precum „4 luni, 3 saptamani și 2 zile” sau "Aferim", a fost facut pe pagina de Facebook Duminici la Teatrul National…

- Lumea politicii e in doliu! Un celebru diplomat s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Potrivit primelor informații, acesta a murit in somn. Este vorba despre Bill Richardson, fost diplomat american, congresman, secretar de stat pentru energie si guvernator al statului New Mexico.

- Lumea muzicii internaționale e in doliu! Un celebru cantareț și compozitor s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut pe pagina lui de socializare, de pe platforma X.

- Lumea sportului este in doliu! O campioana cunoscuta și indragita a murit intr-un grav accident rutier. In mașina se afla și fiului ei, in varsta de doar 10 luni. Impactul a fost unul puternic, iar tanara nu a avut șanse de supraviețuire. Sportiva s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. 7 mașini…

- Lumea muzicii internaționale e in doliu dupa ce DJ Casper, cunoscut mai ales pentru hit-ul dance de mare succes Cha-Cha Slide, s-a stins din viața la varsta de 58 de ani. Trista veste a fost confirmata chiar de familia acestuia.

- O veste neagra lovește lumea artistica americana. Atat fanii, cat și colegii de breasla ai actorului au primit o grea lovitura, dupa ce s-a aflat despre dispariția dintre cei vii a lui Jeffrey Carlson. Actorul american Jeffrey Carlson a murit la varsta de 48 de ani. Actorul a fost cunoscut ca interpret…

- Este doliu in lumea sportiva de la noi! Este vorba despre fostul baschetbalist Gabriel Calancea care s-a stins din viata, la varsta de doar 56 de ani. Anunțul decesului foastului sportiv a fost facut chiar de Federatia Romana de baschet pe site-ul oficial.