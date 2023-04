Stiri pe aceeasi tema

- Doliu imens in lumea artistica! Un celebrul dansator s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Acesta suferea de cancer osos și a trecut in neființa sambata seara, intru-un ospiciu din Tunbridge Wells. Cine este dansatorul care a murit in urma cu puțin timp.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un celebru antrenor s-a stins din viața la varsta de 47 de ani, in timpul meciului. Tristul anunț a fost facut pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet.

- Doliu in lumea artei din Romania! Vladimir Cioroiu, artist plastic, care de-a lungul carierei sale s-a facut remarcat prin sculpturile in sticla, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț a fost facut de Uniunea Artistilor Plastici din Romania.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu. Un celebru jucator s-a stins din viața la varsta de 42 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tristul anunț a fost facut chiar de colegii lui de breasla, pe Facebook.

- Lumea cinematografiei e in doliu! Tom Sizemore, cunoscutul actor din ''Salvati soldatul Ryan'', a murit la varsta de 61 de ani. Agentul sau a fost cel care a facut tristul anunț spunand ca starul a decedat in somn.

- Lumea sportului e in doliu! Un fost campion mondial al Romaniei s-a stins din viața la varsta de 62 de ani. Era tatal unui fost fotbalist de la Rapid și Craiova. Vestea trista a trecerii in neființa a fost confirmata chiar de fiul acestuia.

- Actrița Melinda Dillon, nominalizata la premiile Oscar pentru rolurile din "Close Encounters of the Third Kind" și "Absence of Malice" și a interpretat rolul unei mame iubitoare in celebrul film "A Christmas Story", a murit pe 9 ianuarie, a anunțat famili

- Doliu in lumea modei internaționale! Marele creator Paco Rabbane s-a stins din viața astazi, 3 februarie 2023. Designer-ul vestimentar a murit la varsta de 88 de ani. Care este cauza decesului și cine este Paco Rabbane.