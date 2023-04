Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea filmului internațional! Un mare actor s-a stins din viața la varsta de 88 de ani, iar el este plans acum de o lume intreaga, deoarece a adus zambetul pe buze multor persoane. Este vorba despre un actor, interpretul unui legendar personaj mexican, animator, dar și om de afaceri.…

- Doliu in lumea fotbalului romanesc! Un fost mare patron de la noi s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 68 de ani. Om de afaceri, barbatul a decedat la Viena, acolo unde s-a stabilit de mai mulți ani, de cand a spus "adio" acestui sport care l-a facut cunoscut.

- Este zi de doliu in lumea muzicanților din Romania! Un celebru acordeonist de la noi din țara s-a stins din viața fulgerator. Colegii de breasla, prietenii, cei care i-au ascultat muzica, dar mai ales familia, cu toții sunt in stare de șoc și inițial nimeni nu a crezut ca vestea morții artistului este…

- Lumea cinematografiei e in doliu! Tom Sizemore, cunoscutul actor din ''Salvati soldatul Ryan'', a murit la varsta de 61 de ani. Agentul sau a fost cel care a facut tristul anunț spunand ca starul a decedat in somn.

- Este zi de doliu in lumea muzicii lautarești! In urma cu doar cateva ore s-a stins din viața un artist cunoscut, un artist care i-a indrumat și pe alți cantareți cunoscuți, un artist extrem de iubit. Din nefericire, a decedat, iar vestea morții sale a venit ca un traznet in lumea muzicii lautarești…

- Lumea sportului e in doliu. Un baschetbalist legendar s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, in urma unui atac de cord. Copiii sai au fost cei care au facut tristul anunț prin intermediul rețelelor de socializare.

- Lumea filmului e in doliu! Un celebru regizor, care a lucrat cu actori celebri, printre care Brigitte Bardot, Catherine Deneuve și Michel Piccoli, s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. Tristul anunț a fost facut de familie.

- Actrița Melinda Dillon, nominalizata la premiile Oscar pentru rolurile din "Close Encounters of the Third Kind" și "Absence of Malice" și a interpretat rolul unei mame iubitoare in celebrul film "A Christmas Story", a murit pe 9 ianuarie, a anunțat famili