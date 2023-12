Doliu in lumea filmului: Actorul britanic, Tom Wilkinson, cunoscut pentru rolurile din The Full Monty sau Shakespeare In Love, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty (Goi Pusca), Shakespeare In Love si The Best Exotic Marigold Hotel, a murit, sambata, la varsta de 75 de ani, relateaza BBC.Wilkinson a castigat un premiu Bafta pentru filmul The Full Monty din 1997 si a reluat rolul lui…

- Doliu la Hollywood! Actorul american Ryan O’Neal, cunoscut pentru rolurile din filmele lui Stanley Kubrick, „Love Story” si „Barry Lyndon”, a incetat, vineri, din viata. O’Neal avea 82 de ani, iar vestea morții sale a fost data chiar de fiul sau pe rețelele de socializare. Citește și: Cunoscut hairstylist…

- "Este cel mai greu lucru pe care l-am avut vreodata de spus, dar asta este. Tatal meu a murit linistit astazi (vineri - n.r.)", a anuntat pe Instagram fiul sau, Patrick O'Neal, transmite AFP.Ryan O'Neal a devenit faimos in anul 1970, dupa ce a jucat in "Love Story", o poveste de dragoste in care a interpretat…

- Lumea filmului este in doliu! Un actor indragit și cunoscut s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. El a dus o lupta grea cu cancerul la creier de ani de zile. Familia este devastata de durere. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe Instagram.

- Lumea filmului e in doliu! Matthew Perry, din serialul Friends, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Potrivit primelor informații, actorul care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din serialul de succes a murit in locuinta sa din Los Angeles.

- Actorul american Burt Young, nominalizat la Oscar pentru rolul cumnatului protagonistului interpretat de Sylvester Stallone in seria de filme ''Rocky'', a murit la varsta de 83 de ani, a anuntat miercuri managerul acestuia, potrivit Reuters. Decesul lui Burt Young, care a avut loc pe 8 octombrie…

- Doliu in lumea filmului internațional: O actrita nominalizata la Oscar pentru 'Carrie' si 'The Hustler', a murit la 91 de aniPiper Laurie, celebra actrita cunoscuta pentru interpretarea infricosatoare a mamei religioase autoritare din "Carrie" si pentru ca a jucat rolul iubitei deprimate a lui Paul…

- Lumea filmului din Romania e in doliu! Mircea Eugen Burada, unul dintre scenariștii Nea Marin Miliardar, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Potrivit unor surse, scriitorul nu ar fi rezistat unei operații pe cord.