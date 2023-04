Stiri pe aceeasi tema

- Cinematografia mondiala, și colegii care s-au aflat pe platoul de filmare au primit o veste crunta. Este doliu uriaș in lumea filmului, dupa aflarea veștii despre decesul acorului Christo Jivkov care a jucat alaturi de Maia Morgenstern in ‘Patimile lui Iisus’. Christo Jivkov a jucat alaturi de Maia…

- Doliu in lumea muzicii internaționale! Celebrul cantareț Marcel Amont s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Artistul a devenit cunoscut pentru celebrele sale piese, printre care și "Bleu, blanc, blond". Acesta a trecut in nfiinta la vrasta de 93 de ani. Cine a fost Marcel Amont.

- Lumea cinematografiei e in doliu! Tom Sizemore, cunoscutul actor din ''Salvati soldatul Ryan'', a murit la varsta de 61 de ani. Agentul sau a fost cel care a facut tristul anunț spunand ca starul a decedat in somn.

- Lumea muzicii internaționale este in doliu! Cunoscutul rapper AKA a fost impușcat mortal, chiar in țara natala, Africa de Sud. Acesta avea doar 35 de ani. Primele informații susțin ca, in momentul incidentului, sud-africanul se afla in fața unui restaurant. Acesta nu era singur, ci insoțit de un alt…

- Un actor indragit in toata lumea a murit la varsta de 81 de ani. El a avut o cariera indelungata de peste șase decenii și a uimit prin rolurile sale, mai ales in filmele de groaza. George P. Wilbur ramane o emblema a cinematografiei, fiind cunoscut pentru rolul din ”Halloween: Blestemul lui Michael…

- Este doliu in lumea literaturii din lume, dupa ce Russell Banks a murit la varsta de 82 de ani. Celebrul scriitor american s-a stins din viața in locuința sa din New York, dupa o perioada in care s-a luptat cu cancerul.

- Fostul mare fotbalist Gianluca Vialli suferea de cancer pancreatic. El a a fost secundul lui Roberto Mancini la naționala Italiei la EURO 2020, acolo unde au caștigat titlul european. „Lumea fotbalului este in doliu: a murit Gianluca Vialli”. Acesta s-a nascut pe data de 9 iulie 1964, iar de cinci ani…

- Lumea artistica din Romania este in doliu, dupa ce Mitica Popescu a murit la 86 de ani. Multe nume sonore din lumea teatrului și a filmului au transmis mesaje emoționante in care iși exprima regretul pentru evenimentul nefericit. Printre aceștia, se numara și Ștefan Banica Jr, care a postat un mesaj…