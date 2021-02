Doliu in lumea artistilor plastici: Disparitia sa lasa un mare gol in Arta romaneasca

Stiri pe aceeasi tema

- Pictorul Zamfir Dumitrescu a murit sambata, anunta Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania, intr-o postare pe Facebook. "Pictorul Zamfir Dumitrescu, presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania in perioada 2002-2007, profesor universitar doctor, fost deputat in Parlamentul Romaniei…

- Zi trista pentru colectivul Muzeului Județean Buzau. Cristi Gorgan, vechi angajat al instituției, bun coleg și prieten, dar mai ales un minunat fotograf, a incetat din viața dupa o lunga suferința. Dispariția a fost anunțata chiar de directorul Muzeului Județean Buzau, pe pagina de Facebook, alaturi…

- In aceasta noapte, pe pagina de Facebook a Sindicatului Ligii Navigatorilor SLN a fost postat anuntul privind decesul lui Ioan Giurgiuvanu, cofondator al SLN Tulcea. Iata, integral, mesajul: "Cu suferinta mare in suflet anuntam plecarea in ultimul voiaj al CLC Ioan Giurgiuvanu.Gasit pozitiv Covid 19,…

- Conducerea Asociatiei Artistilor Plastici "Amfora" din Constanta a anuntat ca Vasilica Pop s a stins din viata noaptea trecuta. Iata mesajul trannsmis pe pagina oficiala de Facebook a asociatiei:Cu mare durere, va anuntam ca , prietena noastra, doamna Vasilica Pop , a incetat din viata in noaptea care…

- Parintele Protosinghel Daniel Pantazi, fost preot slujitor și duhovnic la Catedrala Patriarhala și la Schitu Magureanu, a murit. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Manastirii Schitu...

- Fostul președinte al Federației Romane de Box, Ion Șerban, a decedat la varsta de 71 de ani, a anunțat organizația pe site-ul oficial. ''De numele lui Serban se leaga aproape toate ultimele mari performante...

- Doliu in mediul academic. A murit fostul judecator al Curtii Constitutionale, Victor Popa. Despre acest lucru au anuntat pe Facebook unii prieteni si cunoscuti ai profesorului universitar.Magistratul s-a stins din viata la 71 de ani.