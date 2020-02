Stiri pe aceeasi tema

- Un haos general s a produs joi in Croydon, sudul Londrei, din cauza unei masini cu numere de inmatriculare romanesti, scrie digi24.ro. Politia a evacuat toata zona si a declansat o operatiune antiterorista in toata regula, fiind adus si un robot pentru detonari controlate.Totul a pornit in cursul diminetii,…

- Scriitorul Stephen King a renuntat la Facebook pentru ca nu se simte confortabil cu „fluxul de informatii false permise in advertorialele politice”, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Autorul, prolific utilizator de social media, a mai spus ca nu are incredere in „abilitatea Facebook…

- Aeroportul internațional din Madrid, Adolfo Suarez-Barajas, și-a închis luni spațiul aerian, a anunțat pe Twitter ministerul spaniol al transporturilor, potrivit Reuters.O sursa din ministerul transporturilor a confirmat pentru Reuters ca aeroportul este închis pentru doua ore, pâna…

- Cel putin doua persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un atac cu cutitul care a avut loc pe o strada din sudul Londrei si pe care politia il trateaza ca unul terorist, potrivit news.ro.Potrivit politiei, atacatorul a fost impuscat si a murit din cauza ranilor, iar cel putin doua…

- Melanie Panayiotou, care era hairstilist, a fost gasita in apartamentul ei din Londra de Yioda, o alta sora a sa si a lui George Michael. Familia a confirmat intr-un comunicat decesul survenit de Craciun si a facut apel la respectarea intimitatii si a precizat ca nu vor fi facute comentarii suplimentare.…

- Cangurii nu sunt foarte mari amatori de inot, dar in perioadele caniculare nu ezita sa caute regiuni cu apa. Așa se face ca un cangur de circa 70 de kilograme a fost fotografiat in vreme ce se scalda in piscina din spatele casei, intr-o zi in care temperaturile ajunsesera la 42 de grade Celsius.…

- Stare de alerta in Marea Britanie. Podul din Londra a fost evacuat dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in mulțime. Polițiștii au impușcat un suspect. Poliția a oferit primele informații despre incident.

- O cantitate semnificativa din cele trei tone de cocaina descoperite la bordul unei nave semisubmersibile, capturata în urma cu câteva zile de Poliția spaniola, ar fi urmat sa ajunga în Marea Britanie, a anunțat Agenția Naționala pentru Criminalitate (NCA) de la Londra, informeaza The…