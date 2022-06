S-a stins din viața Alexandru Lulescu, cel mai varstnic comic și actor al teatrului romanesc. Pe 1 iunie a.c., veteranul artist ce a bucurat multe generații facand un cuplu de istorie cu regretatul Nicu Constantin, implinise 90 de ani. Alexandru Lulescu, nea Lulu, așa cum era respectat de branșa artistica și in colectivul Teatrului de revista C. Tanase, scena pe care a slujit-o mai mult de șase decenii și unde a primit milioane de aplauze in cateva mii de spectacole, s-a stins din viața in urma unui accident vascular cerebral. Alexandru Lulescu a facut lumea sa zambeasca și un ultimul an din viața…