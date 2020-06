DOLIU în fotbalul românesc! A murit antrenorul Ionuț Popa, la 67 de ani! Fostul antrenor a murit la Spitalul Județean Arad, acolo unde era internat din data de 9 iunie, anunța Liga 2.ro. Ionuț Popa a intrat in coma dupa ce a suferit un stop cardiorespirator la acel moment, iar astazi, 25 iunie, organismul sau a cedat. Pe 10 ianuarie, Ionuț Popa a oferit ultimul sau interviu: “Cum ma simt? Ca un om bolnav, dar […] Sursa articolului: DOLIU in fotbalul romanesc! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Antrenorul Ionuț Popa a murit la Spitalul Județean Arad, acolo unde fusese internat in data de 9 iunie, dupa ce suferise un stop cardio-respirator, avand nevoie de manevre de resuscitare. Medicii l-au transferat apoi pe secția de terapie intensiva, unde a stat in coma, apoi in moarte cerebrala pana…

