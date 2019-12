Doliu in aviatia militara!: A murit maistrul militar Ene Marian Valentin, de la Unitatea Speciala de Aviatie Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- O veste extrem de trista zguduie lumea muzicii populare. Cantaretul Daniel Siminic a murit in urma unui infarct. Vestea tragica a fost data de Andrada Barsauan, care avea un proiect muzical in colaborare cu acesta, potrivit antena3.ro. „Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut…

- Fostul portar Iuliu Utu a decedat vineri dimineata, 1 noiembrie, la varsta de 83 de ani, impliniți in urma cu doua luni, pe 4 septembrie, a anuntat clubul de fotbal Dinamo pe pagina sa de Facebook, potrivit Mediafax."A murit Iuliu Uțu. Dumnezeu sa-l odihneasca! Fostul portar dinamovist…

- "A murit Iuliu Uțu. Dumnezeu sa-l odihneasca! Fostul portar dinamovist Iuliu Uțu, component al echipei cu care Dinamo a caștigat patru titluri consecutive de campioana a Romaniei, din 1962 in 1965, a decedat in aceasta dimineața. Iuliu Uțu implinise 83 de ani in urma cu doua luni, pe…

- Masa Dinescu, unul dintre cei mai apreciati traducatori ai dramaturgiei ruse, sotia scriitorului Mircea Dinescu, a murit la varsta de 58 de ani, anunta Teatrul National Bucuresti, potrivit news.ro"Colectivul Teatrului National Bucuresti anunta cu tristete disparitia prematura, la numai 58…

- O fosta olimpica si antrenoarea lotului national de gimnastica al Namibiei a incetat din viata vineri, dupa cum relateaza pe pagina de Facebook, Federatia Romana de Gimnastica."Ne a parasit mult prea devreme, colega noastra Iuliana Simonfi A fost o gimnasta de talent, membra a lotului national in anii…

- Doliu in lumea cosmeticienelor, Cristina a pierdut lupta cu cancerul la san, afectiunea nemiloasa pe care a incercat in zadar sa o invinga, scrie adevarul.ro. Apreciata pentru maiestria cu care lucra, era cunoscuta pe plan local drept „o regina a sprancenelor". Citeste si Ultimele imagini…

- Momente cumplite pentru cantarețul Tiberiu Ceia. In varsta de 79 de ani, indragitul interpret este acum in doliu, dupa ce soția lui a murit. Anca Ceia s-a stins miercuri, pe 2 octombrie, dupa o lupa indelungata cu o boala nemiloasa.

- Steven Weber Jr, din Louisiana, se afla in vacanța in Tanzania, alaturi de iubita lui, Kenesha Antoine, cand s-a hotarat sa o ceara de soție intr-un mod inedit. Iubita barbatului, Antoine, a povestit ce s-a intamplat pe pagina ei de Facebook. Din imaginile filmate chiar de ea se poate vedea cum Steven…