Lumea din teatrul romanesc a suferit astazi o mare pierdere. Cel mai apreciat critic de teatru roman, George Banu, a murit la varsta de 79 de ani. Directorul Teatrului National „Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac, a facut tristul anunț, sambata, pe pagina sa de Facebook.

Starul american de folk-rock David Crosby a murit la varsta de 81 de ani, a confirmat reprezentantul sau, conform BBC.

Jeff Beck, celebrul chitarist care a cantat cu Yardbirds și a condus Jeff Beck Group, a murit la varsta de 78 de ani, informeaza The Guardian, potrivit mediafax.

A murit Constantin Gheorghe, fost consilier al președintelui Ion Iliescu. Șerban Nicolae a transmis un mesaj prin care și-a exprimat regretul privind dispariția acestuia.„CONSTANTIN GHEORGHE. Incredibil! Aflu acum despre trecerea la cele veșnice a fostului meu coleg, Constantin Gheorghe. Inca nu-mi…

Fred White, fostul baterist al trupei Earth, Wind & Fire, a murit la varsta de 67 de ani, anunța BBC

Jucatoarea de golf Kathy Whitworth, care a inregistrat cele mai multe victorii in cadrul unui singur turneu profesionist, masculin sau feminin, a murit la varsta de 83 de ani, potrivit Sky News, potrivit mediafax.

La doua zile dupa ce a devenit cetățean de onoare al Timișoarei, scriitorul Daniel Vighi s-a stins din viața, discret, așa cum a și trait. Implinise in octombrie 66 de ani, noteaza stiridetimisoara.ro.

Actorul Constantin Codrescu a murit in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 91 de ani. Anunțul a fost facut de fiica acestuia. „A murit actorul, a murit tata… Dumnezeu sa il tina in dreapta Sa!!", a scris ea, pe Facebook. „Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi,…