Stiri pe aceeasi tema

- Yuanul a devenit in martie cea mai utilizata moneda pentru tranzactiile transfrontaliere in China, depasind pentru prima data dolarul, arata datele oficiale, reflectand eforturile Beijingului de a internationaliza folosirea yuanului, transmite Reuters.

- Dolarul american mai incaseaza o lovitura puternica. Urmand exemplul celuilalt gigant sud-american, Brazilia, și guvernul Argentinei a anunțat ca va plati in yuani importurile din China. Argentina va incepe sa plateasca importurile chineze in yuani mai degraba decat in dolari, a anunțat ministrul Economiei,…

- Oficiali chinezi si japonezi de rang inalt s-au reunit luni la Tokyo pentru a discuta probleme maritime privitoare la apele teritoriale contestate din Marea Chinei de Est, in timp ce fortele armate ale Beijingului desfasoara exercitii militare in jurul Taiwanului, informeaza Reuters.

- Dolarul american a primit o lovitura: Brazilia și China au ajuns la un acord pentru a renunța la aceasta valuta in favoarea propriilor monede in tranzacțiile comerciale. Conform acestei intelegeri, cele doua natiuni vor efectua tranzacții comerciale și financiare in mod direct, schimband yuani pentru…

- Peste 400 de persoane din intreaga lume si-au pierdut statutul de miliardari anul trecut, majoritatea in China, dupa ce inasprirea politicii monetare, perturbarile provocate de COVID-19 si inasprirea controlului Beijingului asupra sectorului tehnologiei i-au afectat pe cei super-bogati, transmite Reuters,…

- ”Daca Statele Unite nu franeaza, ci continua sa accelereze pe calea rea, nicio garantie nu poate impiedica deraierea si va avea loc cu siguranta un conflict si o confruntare”, a amenintat noul ministru chinez de Externe Qin Gang. In prima sa conferinta de presa in noua functie, in marja Adunarii Nationale…

- Un “obiect neidentificat” a fost doborat, duminica, deasupra lacului Huron, au anuntat oficiali americani. Este al treilea obiect doborat in aceasta saptamana, dupa cele din Alaska si Canada, relateaza AP. Un oficial american a declarat pentru Reuters, sub protectia anonimatului, ca obiectul avea un…

- Directorul CIA, William Burns, a declarat joi ca, potrivit evaluarilor agentiei de informatii pe care o conduce, presedintele chinez Xi Jinping a devenit un pic mai realist ca urmare a razboiului din Ucraina, dar ca ar fi o greseala sa subestimam angajamentul Beijingului si Moscovei fata de parteneriatul…