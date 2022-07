Moneda unica europeana a crescut cu aproximativ 2% in ultimele trei sesiuni de tranzactionare, pe baza asteptarilor ca BCE ar putea oferi o majorare mare a dobanzii cheie, de 0,50 puncte procentuale, si a unui articol al Reuters conform caruia gazoductul rus Nord Stream 1 se va redeschide la timp dupa incheierea perioadei de intretinere. ”Euro a scazut ieri (marti n.r.) din cauza usoarei posibilitati ca BCE sa ia in considerare o crestere de 0,50 puncte procentuale. Cred ca asteptarile in acest sens au scazut putin in aceasta dimineata (miercuri), mai ales odata cu criza energetica din nou in…