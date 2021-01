Stiri pe aceeasi tema

- Achizitiile si fuziunile (M&A) pe plan global s-au situat in 2020 la cel mai scazut nivel din ultimii trei ani, deoarece companiile s-au confruntat cu criza financiara provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), arata datele publicate de compania de analiza a datelor Refinitiv, transmite…

- Investitorii mizeaza pe imbunatatirea perspectivei economice, odata cu inceperea vaccinarilor pentru Covod-19 si cu distribuirea masurilor de stimulare monetare si fiscale fara precedent, care vor sustine cresterea economiei globale si a preturilor activelor in 2021. Cu toate acestea, investitorii se…

- Marti, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8686 lei pentru un euro, in scadere fata de nivelul de 4,8730 lei pentru un euro consemnat luni. Dolarul a scazut cu 0,18%, la 4,0039 lei pe unitate. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii noiembrie 2020 a fost de 4,8699…

- Accesul pacienților romani la servicii medicale și medicamente a inregistrat scaderi dramatie, intre 30% și 80% in timpul pandemiei, dupa transformarea spitalelor in centre COVID-19, arata Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania. „Pacientii romani intra si mai bolnavi in 2021,…

- Pe Wall Street, indicele S&P 500 a scazut cu 0,2%, de la un maxim record atins recent, dat indicele Nasdaq a inchis la un nivel record, investitorii cumparand actiuni le companiilor cu capitalizari uriase. Autoritatile din California, cel mai populat stat din SUA, au decis luni inchiderea magazinelor…

- Indicele dolarului a scazut marti la cel mai redus nivel din ultimii doi ani si jumatate, pe fondul cresterii apetitului investitorilor pentru plasamente riscante, acestia anticipand o redresare economica solida la nivel mondial si noi masuri de stimulare monetare si fiscale in Statele Unite, transmite…

- V. S. Cu doar 14.588 de teste efectuate la nivel național de luni și pana marți dimineața – dintre care 9.551 in baza definiției de caz și a protocolului medical și alte 5.037 la cerere (platite din buzunarul solicitantului) – la prima vedere a scazut numarul persoanelor depistate ca fiind infectate…

- Declinul dolarului s-a accentuat dupa informatiile referitoare la un nou proiect de sustinere a economiei in Congresul SUA. Poiectul este in valoare de 908 miliarde de dolari si prevede masuri aplicabile pana pe 31 martie, dintre care 228 de miliarde de dolari pentru hoteluri, restaurante si alte afaceri…