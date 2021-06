Stiri pe aceeasi tema

- Un al optulea jucator care evolueaza la New York Yankees a fost testat pozitiv la Covid-19 desi a fost, la fel ca alti sapte membri ai clubului, vaccinati luna trecuta, a anuntat, joi, franciza din liga nord-americana de baseball (MLB), citata de AFP. Gleyber Torres, care se infectase…

- Alte 213 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 4.452 de teste. Astfel, bilanțul imbolnavirilor de coronavirus in țara noastra a ajuns la 253.386.

- Ministrul indian de externe și intreaga sa echipa care participa la reuniunea miniștrilor de externe ai G7 de la Londra au anunțat ca se autoizoleaza dupa ce doi membri ai delegației au fost testați pozitiv cu COVID-19, anunța Reuters. India, care se confrunta in prezent cu cea mai grava creștere din…

- Pe atunci, Susan credea ca facuse alegerea corecta. Cei doi baieți ai ei, in varsta de 1 și 5 ani, tocmai fusesera testați pozitiv pentru Covid-19, iar Departamentul de Sanatate din Hong Kong dorea sa fie spitalizați timp de 14 zile. Intre timp, parinții vor fi plasati in carantina, intr-o tabara…

- Patru jucatori ai echipei de fotbal RC Lens, din prima liga franceza, au fost testati pozitiv la coronavirus, scrie L'Equipe potrivit Agerpres. Pe langa Seko Fofana, primul jucator depistat pozitiv, joi au fost gasiti cu acest virus alti trei jucatori, Loic Bade, Tony Mauricio si Ignatius Ganago.…

- Alte 1866 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dupa efectuarea a 6.588 de teste, dintre care 367 teste rapide. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 223.986.

- Trei deputati din Platforma "Pentru Moldova" s-au infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre Violeta Ivanov, Reghina Apostolova si Sergiu Sirbu. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de colega lor, Marina Tauber.