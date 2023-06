Stiri pe aceeasi tema

- Noi nume completeaza distributia primei comedii romantice romanesti, Lasa-ma, imi place! Camera 609 ce va putea fi urmarita in aceasta toamna, la Antena 1. Ana Maria Turcu si Razvan Krem Alexe, doi tineri actori ai Teatrului de Comedie vor interpreta un cuplu savuros pe micile ecrane.

- Magda Catone va putea fi urmarita in aceasta toamna in prima comedie romantica romaneasca Lasa-ma, imi place! Camera 609, produsa de Ruxandra Ion si Dream Film Production pentru Antena 1. Actrita revine pe micile ecrane dupa mai bine de 12 ani, cu un rol

- Emilia Popescu revine in aceasta toamna pe micile ecrane cu un rol savuros in prima comedie romantica romaneasca Lasa-ma, imi place! Camera 609 de la Antena 1. Emilia Popescu va face cuplu cu partenerul sau de scena de la Teatrul National, actorul Mihai C

- Emilia Popescu revine in aceasta toamna pe micile ecrane cu un rol savuros in prima comedie romantica romaneasca Lasa-ma, imi place! Camera 609 de la Antena 1. Emilia Popescu va face cuplu cu partenerul sau de scena de la Teatrul National, actorul Mihai Calin, in povestea presarata nu doar cu sare și…

- Anda Sarbei si Matei Negrescu sunt protagonistii comediei romantice Lasa-ma, imi place! Camera 609, cel mai nou proiect semnat Ruxandra Ion si Dream Film Production, ce va putea fi urmarit in aceasta toamna la Antena 1. Ambii joaca pentru prima oara roluri de protagonisti.

- Ruxandra Ion anunta inceperea filmarilor pentru un nou serial romanesc, Lasa-ma, imi place! Camera 609, o comedie romantica, special creata pentru telespectatorii care isi doresc sa savureze o altfel de poveste de iubire, ce prinde contur intr-o inlantuire de situatii pline de umor si suspans.Povestea…

- Fosta șefa DIICOT Alina Bica a fost filmata pe ascuns intr-un local din orașul italian Bari, acolo unde se afla alaturi de partenerul sau de viața, sora ei, dar și de fetița și iubitul Elenei Udrea, inregistrarea fiind difuzata vineri seara de Antena 3.„Nu am nicio intentie sa ma intorc in Romania”,…