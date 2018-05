Doina Cornea a murit. "Aşa cum a venit a şi plecat - în luna mai" Leontin Iuhas a declarat pentru News.ro ca Doina Cornea a murit vineri dimineata, in locuinta sa din Cluj-Napoca. "Dupa o viata plina de incercari a pornit spre marea Incercare. A pornit spre o lume mai buna, a pasit pe un taram lipsit de ura si rautati. Dumnezeu sa o tina aproape de El! Atunci cand voi sti voi anunta programul de inmormantare. Toti aceia care au iubit-o, si doar aceia, sunt bineveniti. Va fi o slujba de Inviere, si nu o tribuna politica, arata Leontin Iuhas", intr-o declaratie pentru News.ro. Doina Cornea a murit. Fosta disidenta a regimului comunist avea 89… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta disidenta a regimului comunist Doina Cornea, in varsta de 89 de ani, a incetat din viata. Informația a fost confirmata pe Facebook de jurnalistul Dorin Chiotea. Leontin Iuhas, fiul Doinei Cornea, spune ca mama sa a plecat asa cum venit – in luna mai. Intr-o declaratie transmisa News.ro, fiul Doinei…

- Fosta disidenta a regimului comunist Doina Cornea, in varsta de 89 de ani, a incetat din viata, informeaza news.ro.Anuntul a fost facut pe Fecebook, vineri dimineata, de jurnalistul Dorin Chiotea. Doina Cornea s-a nascut in 30 mai 1929 in Brasov. Ea a fost publicist, traducator, profesor.In…

- Doina Cornea s-a nascut in 30 mai 1929 in Brasov. Ea a fost publicist, traducator, profesor. In perioada regimului comunist, a difuzat numeroase texte si proteste prin radio "Europa Libera", facand astfel cunoscuta opiniei publice internationale adevarata situatie din Romania. Doina Cornea a fost asistent…

- Anuntul a fost facut pe Fecebook, vineri dimineata, de jurnalistul Dorin Chiotea. Doina Cornea s-a nascut in 30 mai 1929 in Brasov. Ea a fost publicist, traducator, profesor. In perioada regimului comunist, a difuzat numeroase texte si proteste prin radio "Europa Libera", facand astfel…

- Doina Cornea, fosta disidenta a regimului comunist, a murit in aceasta dimineata. La sfarsitul lunii, ea ar fi implinit 89 de ani. Aceasta avea mai multe probleme de sanatate. S-a nascut la Brasov, in 30 mai 1929. A venit la Cluj la facultate, unde a si ramas, dupa absolvire. A fost asistenta universitara…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 42 de voturi „pentru" si o abtinere. Consilierii spun ca Mihai Sora, in varsta de 101 ani, este o personalitate marcanta a societatii romanesti contemporane, avand o activitate publicistica remarcabila. Printre operele sale filosofice si eseistice se…

- ASA CONS ROMANIA, parte a Grupului CONSOLIS, specializata in productia elementelor din beton armat si precomprimat, angajeaza INGINER – Absolvent al Facultații de Construcții – 2 Posturi. Departament: Tehnic –

- Drone produse la Cluj, folosite pentru identificarea defrisarilor ilegale O firma din Cluj-Napoca proiecteaza si construieste drone din materiale certificate aeronautic, de inalta tehnologie, care sunt folosite in principal pentru identificarea taierilor ilegale de paduri. Dronele fac fotografii aeriene…