Doi turci depistaţi cu ajutorul camerei de termoviziune, în timp ce încercau să intre ilegal în România Doi cetateni turci care intentionau sa intre ilegal in Romania au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni, cu ajutorul camerei de termoviziune, in timp ce se deplasau pe jos in apropierea punctului de trecere a frontierei Giurgiu, potrivit Agerpres.

