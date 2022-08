Stiri pe aceeasi tema

- In seara de marti, 23 august, in jurul orei 21.00, patrula intercomunala a Secției 6 Sarasau a intervenit la o sesizare semnalata prin apel 112 privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și transport ilegal de material lemnos. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat in comuna Campulung…

- Doi tineri de 25 de ani au fost reținuți de polițiștii capitalei fiind suspectați de rapirea unei mașini din curtea unui bloc locativ. Polițiștii au fost sesizați de un barbat care a comunicat ca i-a fost sustras automobilul de marca „Renault”, parcat in curtea blocului locativ de pe strada Valea Crucii…

- Miercuri, 03 august, in urma activitatilor informativ-operative efectuate de catre polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși, au fost identificați doi tineri din Coltau, care ar fi comis o fapta de talharie calificata. In fapt, in data de 30 iulie a.c., la ora 22.00, polițiștii au fost sesizați de catre…

- Poliția din Soroca a fost alertata de angajatul unei gradinițe din satul Rublenița, care a relatat ca depistat lipsa unui calculator și a unui televizor din instituție. In aceeași noapte, poliția a fost informata și despre rapirea unui automobil de marca VAZ, care fusese parcat la poarta gospodariei…

- Un accident rutier a avut loc duminica la Sarasau, la loc la iesirea spre Campulung. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a parasit carosabilul, a distrus un gard si s-a oprit in curtea unei case. In urma accidentului au rezultat doua victime, Source

- Ieri, 18 iulie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut 4 tineri, de 17, 18, 24 și 28 de ani, toți din comuna Santimbru, care sunt baniți de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata la data de 14 iulie 2022.…

- Patru tineri din comuna Santimbru, banuiți de furt, au fost reținuți de polițiști. Ar fi sustras un cablu electric, in valoare de 50.000 de lei, din incinta unei societați comerciale din Santimbru. La data de 18 iulie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut 4…

- Marti, 12 iulie, polițiștii Postului de Poliție Satulung, in urma activitaților informativ-operative desfașurate, au reușit identificarea a doua persoane banuite de comiterea unui furt, produs la data de 07 iulie 2022 in satul Pribilești. In fapt, la data de 08 iulie a.c., la ora 18.34, polițiștii din…