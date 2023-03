Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce lanțul de supermarketuri Auchan a anunțat ca pana in 2025 va avea doar case de marcat self check-out, reprezentanții pensionarilor susțin ca aceștia vor fi discriminați din cauza ca nu au aceleași abilitați tehnologice ca și persoanele tinere. „Ne place, nu ne place, așa o sa arate tot”, avertizeaza…

- In perioada 2-13 martie 2023, Cristian Fulas isi va intalni cititorii din Brasov, Galati si Bucuresti, cu prilejul lansarii romanului Specii, o radiografie tulburatoare a societatii autohtone actuale, volum aparut de curand in colectia „Ego. Proza" a Editurii Polirom. Roman politic, Specii dezvaluie…

- Nascut la 23 octombrie 1934, la Barlad, inainte de a se inscrie la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu", Corneliu Vasilescu debuteaza in anul 1960 in cadrul expozitiei interregionale a Uniunii Artistilor Plastici, filiala Iasi. Este remarcat ca un bun desenator si colorist si astfel, in…

- Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Filmului Francez in Romania se va desfașura in perioada 15-26 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava și Targu Mureș.

- Centrul INFOTRAFIC a anunțat ca in acest moment nu sunt autostrazi inchise dar circulația este inchisa pe mai multe drumuri nationale, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.Pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, A3 Bucuresti – Ploiesti, A4 Ovidiu – Agigea,…

- Procurorii au mai fost dati un pas inapoi in procesul celei mai importante retele de traficanti de heroina din Iasi. In luna mai a anului trecut, judecatorii au eliminat din dosar toate declaratiile martorilor, cu exceptia uneia singure. Procesul a inceput totusi o luna mai tarziu si de atunci a trenat,…

- Cutremurul a avut magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 80 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brașov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiești, 108km V de Galați, 111km NV de Braila, 151km N de București, 174km SV de Iași, 174km NE de Pitești, 200km E de Sibiu,…

- Vineri seara, 16 decembrie, in cadrul semifinalei „Vocea Romaniei” 2022, s-au desemnat cei patru concurenți care vor intra in marea finala de pe 23 decembrie, la Pro Tv.De laechipa Tudor Chirila, cel care trece mai departe este Iulian Nunuca, care vineri seara a interpretat piesa ”Bohemian Rhapsody”.Iulian…