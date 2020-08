Doi tineri au furat de la o bătrână 6.600 lire sterline şi 1.000 euro: Mi-au luat punga cu bani şi verighetele VIDEO Cei doi tineri au furat o suma mare de bani, dar și bijuterii de aur. Ca sa-și ștearga urmele au dat apoi foc la casa. "Au intrat pe geam amandoi. Dupa ce au dat cu cinci litri de benzina, au iesit afara. Au luat banii si dupa aia au dat cu benzina afara. Punga cu bani mi-au luat-o si mi-a luat verighetele", povesteste batrana. La data de 19 august, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Șimian i-au identificat pe cei doi barbați de 22, respectiv 23 de ani banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat și distrugere. Din probatoriul administrat polițiștii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean al comunei Balteni a apelat 112 sesizand polițiștii ca i-a disparut autoturismul parcat in fața casei. In aceasta dimineața, polițiștii Secției 5 de Politie Rurala Rovinari au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Bilteni, cu privire la faptul ca noaptea trecuta,…

- Doi tineri de 24 și 27 de ani au spart o pensiune din Sibiu și au furat opt biciclete aparținand unei asociații sportive, anunța MEDIAFAX.Poliția din Cisnadie a fost anunțata ca, in noaptea de luni spre marți, persoane necunoscute au forțat ușa de acces a unei pensiuni din oraș și au furat…

- Joi, politistii din Somcuta Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la comiterea unui furt de auto de pe raza satului Tulghieș. Politistii au identificat autoturismul abandonat in șanțul drumului pe D.J. 182B, din direcția Tulghieș-Șomcuta Mare prezentand avarii, fara a se afla vreo persoana…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Domnești au continuat cercetarile in cazul a doua dosare penale privind savarșirea infracțiunilor de furt calificat și au reținut un barbat de 25 de ani, din Coșești. Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 27 spre 28 iunie a.c., barbatul ar fi sustras…

- Fiul omului de afaceri Georgica Cornu a fost eliberat dupa ce a fost arestat timp de 24 de ore pentru ca a furat, alaturi de alți tineri haine de firma din doua magazine din mall-urile din Timișoara.Polițiștii din Timișoara au reținut ieri mai mulți tineri pentru furt. Oamenii legii au reținut…

- Condimentul mai prețios ca aurul. Poliția cauta doi hoti care au furat 10 kg, in valoare de 50.000 de lire sterline, dintr-un depozit din Londra Politistii din Londra cauta doi hoti care au furat 10 kilograme de sofran, in valoare de 50.000 de lire sterline (61.825 de dolari), dintr-un depozit din estul…

- Doi barbați, reținuți de polițistii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște La data de 29 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Post-ul TARGOVIȘTE: Doi tineri au furat telefoane, in valoare de 40.000 de lei, din mașina unui curier apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 27.05.2020, in jurul orei 18:50, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Șoimus au depistat in flagrant un barbat in varsta de 42 de ani si un minor de 17 ani, ambii din comuna Vețel, care sustrageau material lemnos de pe o parcela aparținand Primariei Comunei Vețel. Cei doi s-au…