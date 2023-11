Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat in varsta de 20 de ani au fost ucisi sambata seara si trei persoane au fost ranite dupa ce asupra masinii in care se aflau s-a tras cu un Kalasnikov in parcarea unui McDonald's din Marsilia, a anuntat duminica Parchetul, informeaza AFP."Cele cinci persoane se aflau in masina…

- Trei persoane, intre care doi turisti straini, au fost ucise marti de barbati inarmati intr-un parc national din Uganda, a anuntat politia locala, atribuind atacul unui grup rebel afiliat gruparii jihadiste Stat Islamic, relateaza AFP.

- Owen Farrell va conduce nationala de rugby a Angliei pentru a 45-a oara duminica, in partida din sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2023 din Franta, contra Fiji, pe stadionul din Marsilia, potrivit Agerpres.Farrell a purtat pentru prima oara banderola de capitan in 2019, dar pentru o scurta…

- Cocktail mortal! Incredibil ce au gasit jandarmii la doi tineri: Droguri preparate cu acetona și spray pentru insecteDoi tineri de 17 și 19 ani au fost prinși de jandarmi intr-un parc din Ramnicu Valcea avand asupra lor substanțe interzise. Unul dintre tineri le-a spus jandarmilor ca a preparat singur…

- Patru persoane de nationalitate francezo-marocana au pornit, marți, cu jet ski-urile din statiunea Saidia din Maroc și au ajuns din greșeala in apele algeriene, moment in care Garda de Coasta algeriana a deschis focul. Doi dintre ei au fost impușcați mortal, iar un al treilea a fost arestat, informeaza…

- Trei vieți au fost spulberate in noaptea de sambata spre duminica pe DN1 la 40 de km., de Turda. Autorul accidentului este un șofer incepator care era baut la volan! TRAGEDIE de nedescris pe DN1, la ieșire din Santimbru: Trei tineri au MURIT, calcați de un șofer BEAT, in varsta de 19 ani. In urma [...]…

- Trei persoane se aflau in mașina implicata in cumplitul accident produs azi-noapte, in jurul orei 1.00, pe str. Mihai Bravu din Ploiești. Doua dintre victime au ramas blocate in autoturismul care a luat foc dupa impactul cu un stalp, scrie telegrama.ro. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri…

- Tragedia imensa provocata de un șofer drogat. Doi tineri au fost omorați, iar alți trei au fost raniți grav. Șoferul vinovat a fugit de la locul impactului mortal Ultimele imagini inainte de tragedia provocata de șoferul drogat in 2 Mai, unde doi tineri au fost omorați, iar alți trei au fost raniți.…