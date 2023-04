Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 12.207 din 12 aprilie 2023BULETIN DE PRESA Retinuti pentru furt calificat In urma investigatiilor efectuate de politistii Sectiei 1 Rurala Arad cu spijinul Serviciului de Operatiuni Speciale Arad si Biroului de Operatiuni Speciale Timisoara, au fost identificati doi barbati in varsta de 20 respectiv…

- Dosare penale pe numele unor tineri de 20 și 22 de ani, la Timișoara. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au furat cinci centrale termice dintr-un bloc in construcție. Hoții au fost reținuți.

- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani ... The post…

- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. „La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani […] Articolul…

- Polițiștii au reținut sambata doi tineri banuiți ca ar fi furat seiful Direcției Economice din Primaria Slatina. Aceștia sunt cercetați pentru furt calificat, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- FOTO: Noi locuri de parcare in cartierul Cetate din Alba Iulia, in zona unei foste centrale termice Noi locuri de parcare vor fi amenajate in cartierul Cetate din Alba Iulia. Este vorba despre 25 de locuri de parcare, pe strada Poligonului, pe locul unei foste centrale termice. Locurile de parcare…

- Un barbat și-a batut concubina din Sanpetru German, i-a furat doua perechi de cercei și a fugit. A fost prins, reținut și arestat. Polițiștii Secției 1 Rurala Arad au fost sesizați, in dimineața zilei de 20 ianuarie a.c., despre agresarea unei tinere, de catre concubinul ei. Din cercetari a reieșit…

- Trei barbați au fost prinși in noaptea de miercuri spre joi in trafic de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Targoviște și ai Direcției Operațiuni Speciale, dupa ce ar fi furat dintr-o firma din Campina șapte drujbe.