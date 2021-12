Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 noiembrie 2021, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava și polițiști de frontiera din cadrul S.T.P.F. Suceava, au efectuat o acțiune de prindere in flagrant a doi barbați, dupa ce aceștia ar…

- Politistii de frontiera au efectuat activitati specifice, ocazie cu care au observat un autoturism marca Ford si un BMW, care se deplasau pe DN59B din directia Banloc spre localitatea Deta si ulterior pe E70 spre municipiul Timisoara. Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritoarial al Politiei…

- Procurorii cer mandate de arest preventiv pentru cei trei intermediari care au fost reținuți în dosarul corupției privind certificatele de vaccinare. Astazi, 10 noiembrie, începând cu ora 11.00, magistrații de la Judecatoria Chișinau (sediul Ciocana) se vor expune asupra demersurilor…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a trei persoane acuzate de „trafic de migranți” in forma continuata, respectiv de complicitate la aceasta infracțiune. „Procurorii au reținut ca in cursul lunii iulie 2021, la diferite…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti si punere in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat. Procurorii au retinut ca in data de 27 iulie, inculpatul N.A.H.…

- Doi cetateni straini au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru trafic de migranti, dupa ce procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus inceperea urmaririi penale fata de acestia. Unul dintre ei a asigurat cazarea pentru 12 migranti.…