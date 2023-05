Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier s-au autosesizat in urma unui eveniment prezentat in mediul on-line in data de 19 mai 2023 cand a fost distribuit un clip video in care un autoturism se deplasa pe str. Calea Unirii, din municipiul Suceava din direcția centru…

- Polițiștii suceveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice - Biroul de Investigare a Criminalitații din Mediul de Afaceri, au efectuat luni 3 percheziții domiciliare, la Suceava și la Ipotești, intr-un dosar de delapidare care vizeaza un sucevean acuzat ca a delapidat sume mari ...

- Nr. 82 din 11 aprilie 2023 STIRE DE PRESA Tigari in valoare de peste 200.000 de lei, confiscate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Peste 250.000 de tigarete, precum si un autoturism folosit la transportarea lor, au fost indisponibilizate de politistii Serviciului de…

- O tanara de 21 de ani din Suceava a facut un accident de mașina, iar cand au ajuns la ea, polițiștii au gasit-o langa mașina, stand in fund pe asfalt, in imposibilitatea de a vorbi coerent. Accidentul rutier s-a petrecut vineri dimineața, la ora 3:23, pe o strada din centrul municipiului Suceava. Trei…

- Un barbat in varsta de 35 de ani este cercetat de politisti dupa ce a spart geamuri unei masini parcate pe o strada din Constanta. Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politistii din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati de un barbat de 46 de ani cu privire la faptul ca un alt barbat,…

- IPJ Dambovița transmite ca un copil de doar 10 ani a fost prins de catre polițiști, in trafic, la volanul unei mașini. Potrivit sursei citate, se pare ca in autovehicul se mai afla și un alt minor in varsta de 11 ani. „La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 16,27, politistii din cadrul Politiei…

- Magistratii clujeni au emis, sambata, mandate de arestare la domiciliu pe numele a doi tineri cu varste de 17 ani suspectati ca au spart geamurile a zeci de autoturisme parcate pe strada Campul Painii si pe o strada din apropierea acesteia. Cei doi sunt acuzati de furt calificat in forma continuata.…