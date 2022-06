”Operatiunea este in curs. Prezenta politiei este puternica in sector”, a anuntat intr-o conferinta de presa seful Politiei din Saanich, Dean Duthie. Doi suspecti au intrat marti, catre ora locala 11.00 (21.00, ora Romaniei), intr-o banca din Saanich, un oras cu aproximativ 114.000 de louitori, situat la periferia capitalei British Columbia, Victoria. ”Numerosipolitisti au intervenit si au interceptat doi suspecti, care au deshis focul asupra politistilor”, a anuntat intr-un comunicat politia. Graphic warning: Witness video shows officers exchanging gunfire with armed suspects in Saanich. Latest…