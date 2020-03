Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de sud-africani a alergat 42,2 kilometri, distanta unui maraton, pe balconul apartamentului sau din Dubai, relateaza AFP, conform News.ro. Collin Allin, în vârsta de 41 de ani, si sotia sa Hilda au alergat sâmbata, parcurgând de 2.100 de ori dus-întors…

- In data de 03.03.2020, in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Baru au fost sesizați de o femeie in varsta de 58 de ani, din comuna Santamaria-Orlea, despre faptul ca soțul sau, un barbat in varsta de 62 de ani, a facut scandal, in timp ce se aflau la domiciliu și …

- Fostul star NBA, Dwyane Wade, a povestit despre fiica sa, Zaya, in varsta de 12 ani, care este transgender, acesta afirmand ca el și fosta lui soție sunt mandri de fiica lor, anunța MEDIAFAX.Fostul star din NBA, Dwyane Wade, imparte custodia Zayei, in varsta de 12 ani, transgender, cu fosta…

- O femeie din Carolina de Nord pare sa sfideze timpul. Deși are 43 de ani și o fiica de 19 ani, Joleen Diaz arata ca o adolescenta – nu doar la chip, ci și la trup. Deși intre Joleen și fiica sa Meilani este o diferența de varsta de 23 de ani, oamenii cred ca sunt surori și in niciun caz mama și fiica.…

- Soția legendarului baschetbalist Kobe Bryant, care a murit duminica intr-un accident de elicopter, impreuna cu fiica sa, a postat un mesaj emoționant pe Instagram, in care le mulțumește milioanelor de oameni care i-au fost alaturi in zilele care au urmat tragediei.

- „Eu si fiicele mele vrem sa multumim milioanelor de oameni care ne-au aratat sustinerea si dragostea lor in acest moment ingrozitor. Multumim pentru toate rugaciunile. Cu siguranta avem nevoie de ele. Suntem complet devastati de disparitia adoratului meu sot, Kobe, tatal fiicelor mele; si frumoasa si…