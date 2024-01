Doi șoferi bețivi din Maramureș, care au provocat accidente, au ajuns în arest Doi șoferi bețivi din Maramureș, care au provocat accidente, au ajuns in arest Ieri, 29 ianuarie, fața de barbatul 51 de ani, din satul Sasar, care a provocat vineri un accident rutier soldat cu pagube materiale, in timp ce avea o alcoolemie de 1,26 mg/l alcool pur in aerul expirat și fața de barbatul de 36 de ani, din Gardani, care a acroșat un autoturism in timp ce avea o alcoolemie de 1,30 mg/l alcool pur in aerul expirat, s-a dispus masura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

