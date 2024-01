Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Franța. Un tata și fiul lui, romani, au murit pe șantierul pe care lucrau dupa ce un zid s-a prabușit peste ei. Barbații in varsta de 52, respectiv 21 de ani erau angajați legal ca zidari, potrivit francetvinfo.fr. Tragedia a avut loc joi, 18 ianuarie, in Istres, pe un șantierul unei case…

- TRIST… Doliu in invațamantul vasluian: profesorul Ovidiu Nițu a incetat din viața. Anunțul a fost facut de familia acestuia, pe rețelele de socializare. “Prof. Nițu Ovidiu s-a așezat pe un nor și preda matematica stelelor. Dumnezeu sa-l odihneasca”. Ovidiu Nițu era cadru didactic titular la Liceul Tehnologic…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit și un barbat de 40 de ani a fost grav ranit, dupa un atac armat intr-un restaurant din Dublin, Irlanda, transmite BBC. Atacul a avut loc duminica, in Browne’s Steakhouse din Main Street din Blanchardstown, in jurul orei locale 20:00. Cele doua persoane au fost…

- Un incident care putea avea urmari tragice a avut loc vineri dimineata, la ora 08:28, in zona Poitiers-Manta Rosie din municipiul Iasi. Un stalp stradal s-a prabusit, cel mai probabil dupa ce a fost atins de un excavator transportat de un camion. In imaginile surprinse de camerele video se vede ca excavatorul…

- Un autocar a iesit de pe sosea si s-a prabusit de pe un munte in centrul Filipinelor, provocand moartea a 17 pasageri, a declarat miercuri un responsabil regional. Vehiculul circula pe o portiune unde au loc frecvent accidente, in provincia Antique, a declarat seful agentiei regionale de gestionare…

- La data de 03 decembrie a.c, Politia municipiului Onești a fost sesizata prin 112, despre faptul ca, in comuna Dofteana a avut loc un accident rutier. Din verificarile efectuate s-a stabilit faptul ca, un localnic de 24 de ani, in timp ce conducea o motocicleta neinregistrata, pe drumul comunal a intrat…

- PERICOL… Misiune dificila pentru o polițista din Vaslui și colegul ei de echipaj, care joi, in timp ce erau de serviciu, au incercat sa legitimeze un conducator auto ce se deplasa pe o strada din Rediu. Inițial, acesta a oprit la semnalul oamenilor legii, insa cand polițista s-a apropiat de mașina lui,…

- Tribunalul Sibiu a emis duminica mandate de arestare preventiva pe numele celor trei barbați care l-ar fi batut si ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner. Este vorba de Cosmin Costinel Zuleam, Marian Cristian Minae si Laurentiu Ghita. „In baza art. 226 si art. 223 alin.1 lit.a si alin.2 CPP, raportat…