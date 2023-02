Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului…

- Elevii si prescolarii revin in banci de luni, 9 ianuarie, dupa vacanta de iarna.Urmatoarea vacanta va avea loc in judetul Constanta la finele lunii februarie. "In temeiul art.2 din O.M.E. nr.3505 31.03.2022 cu privire la structura anului scolar 2022 2023, in baza Deciziei 281 din 20.05.2022 aprobata…

- Fostul ministru al Agriculturii, deputatul Adrian Chesnoiu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu organizarea unor concursuri. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie –…

- Comunicat de presa Alba, 23 noiembrie 2022 – DN AGRAR Group (BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania cu productie de lapte de vaca și producție vegetala, a continuat accelerat investițiile in acest an inregistrand, in primele noua luni ale anului 2022, o cifra de afaceri de 103,23…

- Deja vedem o incetinire semnificativa a economiei, iar in ceea ce privește Romania se schimba peisajul deja, a declarat Csaba Balint, membru al Consiliului de Administratie al BNR, precizand ca face declarațiile in nume personal.

- ”Grupul Wienerberger a inregistrat o crestere de 33,9% a veniturilor globale pe primele noua luni din 2022, raportand venituri consolidate la nivel de grup de 3,848 miliarde euro. La nivelul trimestrului 3, veniturile au crescut cu 24%, ajungand la 1,276 miliarde euro”, anunta grupul. EBITDA a crescut…

- „Ziarul de Iasi" a intrat in posesia raportului final de audit realizat de catre Corpul de Control al Ministerului Sanatatii la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, dupa scandalul lipsei de medicamente de la mijlocul acestui an. Spre deosebire de raportul preliminar, despre care publicatia noastra a scris…