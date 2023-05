Stiri pe aceeasi tema

- William Edgerton, traducator și blogger incepator, a venit in Moldova pentru a calatori, a se bucura de peisajele moldovenești, a face cunoștințe interesante și a gusta din bucataria naționala. Pe turistul britanic il recunosc tinerii din capitala pe strada, datorita videoclipurilor sale despre Moldova.…

- Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, a ajuns din nou in atenția publicului dupa ce a decis sa-și faca un canal de YouTube in care prezinta diverse rețete. Ulterior, acesta s-a mutat și pe Tik Tok pentru a iși atrage mai mulți fani. Cei mai mulți l-au luat in ras, iar unele pagini oficiale de instituții…

- Baile termale din Ungaria, destinații preferate de romani, afectate de criza energetica. Prețuri mai mari in 2023 Explozia facturilor la energie in Ungaria afecteaza grav funcționarea bailor termale, preferate și de mulți romani. Operarea acestor bai termale „ar urma sa coste cu 170% mai mult in 2023…

- Andrei Claudiu Tiseanu avea doar 14 ani cand s-a imbolnavit. Totul a inceput la finalul lunii noiembrie, in 2015, cand baiatul se indrepta catre liceu. In drum spre școala, i s-a facut brusc rau și a leșinat. Deși salvatorii au ajuns rapid la fața locului, diagnosticul pus copilului ar fi fost greșit,…

- Atunci cand te simți epuizat și nu ai idee ce sa mai faci, bei un energizant, fara macar sa te intereseze ce conține și asta pentru ca iți da energia necesara pentru a merge mai departe in ziua respectiva. Ei bine, tu te-ai intrebat vreodata ce conține energizantul? Este una din bauturile preferate…