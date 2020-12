Stiri pe aceeasi tema

- Un francez cu probleme psihice a fost arestat pentru tentativa de omor într-un orașel din suburbia Parisului dupa ce a înjunghiat trei persoane, doua dintre ele cetațeni români, acestea fiind internate la terapie intensiva, relateaza Le Figaro citat de Mediafax.Barbatul, care…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de origine romana sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva, dupa ce au fost injunghiați sambata seara, in Franța, de un barbat cu pro, in Antony (Hauts-de-Seine), o suburgie a Parisului, relateaza Mediafax, care citeaza Le Figaro. Agresorul a fost pus sub acuzare…

- Un barbat cu probleme psihice, din Franța, este acuzat de tentativa de asasinat intr-un orașel din suburbia Parisului, din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce a injunghiat trei persoane. Doua dintre ele sunt romani, cel mai probabil de etnie rroma. Victimele sunt internate la terapie intensiva.…

- Un barbat cu probleme psihice, din Franța, este acuzat de tentativa de asasinat intr-un orașel din suburbia Parisului, din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce a injunghiat trei persoane, doua dintre ele romani, cel mai probabil de etnie rroma, care sunt internate, marți, la terapie intensiva.…

- Un barbat cu probleme psihice, din Franța, este acuzat de tentativa de asasinat intr-un orașel din suburbia Parisului, din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce a injunghiat trei persoane, doua dintre ele romani,cel mai probabil de etnie rroma, care sunt internate, marți, la terapie intensiva,…

- Un barbat cu probleme psihice, din Franța, este acuzat de tentativa de asasinat intr-un orașel din suburbia Parisului, din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce a injunghiat trei persoane, doua dintre ele romani,cel mai probabil de etnie rroma, care sunt internate, marți, la terapie intensiva.…

- Un barbat cu probleme psihice, dar și infectat cu noul coronavirus, a distrus o secție intreaga a Spitalului Județean din Craiova și a agresat doua asistente, deși fusese solicitat tranferul sau in alta unitate spitaliceasca.

- Un clujean cu probleme psihice s-a aruncat in Someș fiind salvat in ultimul moment de catre pompierii sosiți la fața locului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!