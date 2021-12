Stiri pe aceeasi tema

- Un diplomat kuweitian si sotia acestuia au fost condamnati miercuri in contumacie de un tribunal din Bruxelles la doi ani de inchisoare pentru ca au tratat-o ca pe o sclava pe menajera lor etiopiana in capitala Belgiei, informeaza AFP. Cuplul nu a fost prezent la proces. El a parasit Belgia…

- Un barbat și o femeie din comuna Baneasa (jud. Giurgiu), pe numele carora existau mandate de executare a pedepsei, au fost gasiți luni de polițiști, fiind predați, ulterior, Penitenciarului Giurgiu, unde vor sta de doi ani, fiind condamnați pentru proxenetism. Luni, 13 decembrie a.c., polițiștii Serviciului…

- Fostul primar de la Cristian, un om de afaceri și un funcționar public au fost condamnați definitiv de instanța la inchisoare. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni de corupție, intr-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov.Persoanele condamnate de magistrați sunt…

- Un barbat și doua femei, surori, au fost gasiți vinovați de crima odioasa care a avut loc in octombrie 2020.Judecatorii au condamnat-o pe Silvia Constantin, cunoscuta drept Samira, la 18 ani și 20 de zile de inchisoare cu executare. Sora ei și barbatul care le-a ajutat au primit cate 14 ani si 8 luni…

- Cei trei consilieri din cadrul APIA Arad care au fost prinsi in flagrant luand mita in urma cu aproape o luna, au declarat ca au recunoscut faptele care sunt retinute in sarcina lor si au fost condamnati la inchisoare cu suspendare. Doi dintre consilieri au fost condamnati la cate 2 ani si 6 luni de…

- Lovitura pentru cel mai mare clan mafiot din Italia. Nu mai puțin de 70 de membri ai temutei grupari 'Ndrangheta au fost condamnați la ani grei de inchisoare in cadrul unui uriaș proces ce are loc in Calabria.

- La inceputul lunii august 2020, doi frați din orașul prahovean Boldești-Scaeni au fost reținuți și, ulterior, arestați preventiv, suspectați fiind de uciderea unui barbat de 47 de ani, din aceeași localitate. Acum, dupa un an și doua luni de la crima respectiva, judecatorii au dat verdictul…

- Sapte persoane au fost condamnate luni de catre o Curte cu Jurati din Pas-de-Calais la pedepse de pana la cinci ani de inchisoare – dintre care doi ani cu suspendare -, acuzate de faptul ca au sechestrat si au supus ”torturii si unor acte de barbarie” trei romani pe care-i suspectau de faptul ca erau…