Stiri pe aceeasi tema

- Un caine a fost diagnosticat cu variola maimuței, acesta fiind primul caz suspectat de transmitere a bolii de la om la animale de companie. Este vorba despre un ogar italian, deținut de un cuplu din Franța, noteaza Sky News. Ogarul italian in varsta de patru ani a imparțit același pat cu stapanii sai…

- Peste 100 de orașe din Franța au ramas fara apa potabila și trebuie sa primeasca livrari cu camioanele, a anunțat ministrul francez al tranziției ecologice, aflat in vizita in regiunea de sud-est a țarii, relateaza Euronews, citeaza digi24.ro.

- PSG intenționeaza sa activeze clauza de prelungire a lui Leo Messi, pana in 2024. Numai datorita argentinianului, PSG ar fi caștigat 300 de milioane de euro sezonul trecut. Transferul lui Messi la PSG, dupa ruptura de Barcelona, a fost bomba mercato in 2021. ...

- Noul premier israelian Yair Lapid face marti prima vizita in strainatate de la preluarea mandatului. El va merge in Franta pentru a-i cere presedintelui Emmanuel Macron sa intervina pentru salvarea tratativelor cu Libanul in domeniul gazelor, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipajul de cabina al Ryanair din Spania intenționeaza sa intre in greva timp de 12 zile in aceasta luna pentru a cere condiții de munca mai bune, au anunțat sambata sindicatele USO și SICTPLA, ceea ce ridica perspectiva unui haos in materie de calatorii, odata cu inceperea sezonului turistic de vara.…

- Un supraviețuitor al atacului de la Bataclan in care au fost ucise 130 de persoane, in Paris, in 2015, a declarat marți (27 iunie) ca se simte ușurat inainte de verdictul pentru procesul suspecților, care este așteptat miercuri (29 iunie). In cel mai mortal atac vazut vreodata in Franța pe timp de pace,…

- Gimnasta Silviana Sfiringu a obtinut, sambata, medalia de bronz in finala la paralele, la Cupa Mondiala Challenge de la Osijek. Sfiringu a fost notata cu 12.466, nota mai mica decat in calificari, cand a obtinut 12.633. Medalia de aur a revenit sportivei ungare Zoja Szekely (13.800), urmata pe podium…

- Spaniolul Rafael Nadal este rege in Franța. In finala de la Roland Garros disputata duminica, Rafael Nadal (35 de ani, locul 5 ATP) l-a invins fara probleme, scor 6-3, 6-3, 6-0, pe norvegianul Casper Ruud (23 de ani, 8 ATP) și a caștigat pentru a 14-a oara trofeul turneului de Mare Șlem de la Paris,…