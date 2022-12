Doua persoane au fost ranite duminica pe DN 2, in zona localitatii Bogdan Voda, in urma coliziunii dintre un microbuz, un autotren si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau a precizat ca victimele se aflau in microbuz. „In accident a fost implicat un microbuz in care se aflau sapte persoane, un autotren in care se afla o persoana si un autoturism in care se aflau doua persoane. In urma impactului, doua persoane din microbuz in varsta de 18 ani respectiv 83 ani, constiente, sunt transportate la spital de catre ambulantele…