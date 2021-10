Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta ca, vineri, inca 5 pacienti infectati cu SARS-Cov-2, aflati in stare critica, dar stabila au fost transferati de la Cluj-Napoca si Iasi in unitati medicale din afara Romaniei. Dintre pacientii de la Iasi, unul astepta de cinci zile la UPU a Spitalului "Sfantul Spiridon"…

- Cinci pacienți COVID-19 in stare critica au fost transferați vineri in spitale din afara țarii – 2 pacienți aflați in UPU Cluj au fost transferați in Austria și alți 3 pacienți din UPU Iași in Polonia. Toți cei 5 aveau nevoie de asistența medicala intr-o secție de Terapie Intensiva, insa in spitalele…

- Inca un stat european preia pacienți COVID din Romania. Dupa ce inca de zilele trecute mai mulți romani cu COVID-19 au fost transferați la doua centre universitare din Ungaria – la Debrecen și Szeged, dupa ce statul vecin a oferit sprijin țarii noastre, s-a aflat ca in cursul acestei zile de joi trei…

- Trei pacienți cu Covid aflați in stare critica, internați in unitați de primire a urgențelor din București, sunt transferați joi in Polonia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, cei trei pacienți vor fi transferați la Lodz, in Polonia. Este vorba despre pacienți care au fost internați…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

