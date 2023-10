Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a Hamas, Brigazile Izz el-Deen al-Qassam, a eliberat doi ostatici americani, o mama și fiica ei, "din motive umanitare", ca raspuns la eforturile de mediere din Qatar, a anunțat vineri purtatorul sau de cuvant Abu Ubaida intr-un comunicat.

- In discursul sau catre națiune, președintele Joe Biden a avut un mesaj și pentru musulmanii din Statele Unite, care risca sa devina din nou ținta unui val de ura din cauza masacrului comis de Hamas in Israel: "aparțineți Statelor Unite, sunteți americani!". Antisemitismul și islamofobia trebuie deopotriva…

- Soția unui roman, dat disparut la scurt timp de la inceputul atacurilor Hamas, a șocat pe toata lumea. Femeia a facut cateva declarații neașteptate, prin care a spus ca spera ca el sa fi fost rapit pe teroriștii gruparii Hamas.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a subliniat sprijinul Statelor Unite pentru Israel, care deplange moartea a peste 1.000 de persoane, printre care cel putin 14 americani, in urma atacurilor gruparii palestiniene Hamas. „Exista momente in aceasta viata, si vorbesc la propriu, cand raul pur si simplu nealterat…

- Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a declarat ca administrația Biden verifica informațiile potrivit carora ar fi și cetațeni americani printre cei uciși și disparuți, in urma atacurilor fara precedent lansate de Hamas in Israel. "Dupa cum am vazut atat de explicit, ei tarasc literalmente oameni…