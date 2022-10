Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat sambata, la Sofia – unde participa la ceremonia de lansare a exploatarii comerciale a interconectorului de gaz natural Grecia-Bulgaria, alaturi de oficiali europeni intre care și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen -, ca este nevoie de investitii in ceea…

- Executivul UE le-a prezentat miercuri statelor membre un document care analizeaza diferitele optiuni pe care UE le ia in calcul pentru a reduce pretul gazului, dupa ce 15 dintre cele 27 de tari membre au solicitat o plafonare la nivelul UE a acestui pret.Potrivit documentului, consultat de Reuters,…

- Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub control a preturilor…

- Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, la Ateneul Roman, in data de 18 octombrie, informeaza frf.ro. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele tarilor-gazda, va fi organizat in Romania in doua orase,…

- Țara noastra continua sa se alature deciziilor europene in toate eforturile de gestionare a consumului de energie, de descurajare a tendinței de creștere nejustificata a prețurilor și de diversificare a surselor de energie, a declarat premierul Nicolae Ciuca, in cadrul Romanian International Gas Conference…

- Comisia Europeana a anunțat, joi, ca blocul comunitar a deschis un centru medical in Polonia in care vor fi primiți ranitii si bolnavii din Ucraina inainte de evacuarea lor pe calea aerului spre alte tari europene, transmite AFP, preluata de Agerpres . Centrul Medevac este situat langa aeroportul Rzeszow…

- Unele țari din Europa au au salarii minime releglemetate, iar altele nu (precum Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia). Romania se afla undeva spre coada clasamentului in privința salariului minim din Europa in 2022. Nu este ultima, fiind alte țari dupa.

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a declarat luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru DPA,…