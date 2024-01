Stiri pe aceeasi tema

- O soferita, de 86 de ani, care conducea un autoturism marca Daewoo Tico, a ranit, luni, doi muncitori care faceau lucrari de reparatii la un drum aflat la iesire din Timisoara. Cei doi barbati si femeia au ajuns la spital, scrie News.ro. Accidentul a avut loc luni in Timisoara, pe Calea Lugojului. Femeia…

- O femeie de 86 de ani care se afla la volanul unui autoturism marca Daewoo Tico a ranit, luni, doi muncitori care faceau lucrari de reparatii la un drum aflat la iesire din Timisoara. Cei doi barbati si femeia au ajuns la spital, potrivit news.ro.Accidentul a avut loc luni in Timisoara, pe Calea Lugojului.…

- Accidentul a avut loc, luni, pe Calea Lugojului din Timișoara. Femeia de 86 de ani se afla la volanul autoturismului marca Daewoo Tico, in momentul in care a lovit doi muncitori de la Societatea de Drumuri Municipale Timisoara care plombau gropile din asfalt, relateaza News.ro. Conform informațiilor…

- O femeie, in varsta de 85 de ani, a condus un autoturism pe Calea Lugojului spre ieșirea din Timișoara, iar la un moment dat a surprins și accidentat doi barbați in varsta de 55 și 61 de ani, care efectuau lucrari la drumul public, semnalizarea lucrarilor fiind efectuata corespunzator. In urma impactului,…

- Grav accident produs pe DN2C, la ieșire din Pogoanele. Trei tineri au fost raniți, in urma unui impact frontal intre doua autoturisme. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 1:00. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția…

- Cei doi tineri care au provocat accidentul din Dumbraveni au murit. O șoferița și-a pierdut viața in incidentul cumplit din județul Suceava. Conducatorul auto avea varsta de 21 de ani, iar pasagerul sau avea varsta de 17 ani.

- Doua persoane au murit, iar alte patru, inclusiv doi copii, au fost ranite, dupa ce o mașina s-a rasturnat și a ajuns in curtea unui imobil. Accidentul a avut loc joi seara, pe DJ 182C, la intrarea in localitatea maramureșeana Vad. Un tanar de 21 de ani din județul Neamț, aflat la volanul unui autoturism,…

- Grav accident produs in aceasta seara pe DN2 E85, in apropiere de Crucea Comisoaiei. ,,Din primele date de la fața locului in timp ce conducea autoturismul dinspre Buzau catre Ramnicu Sarat, un șofer in varsta de 45 de ani, din București, ar fi pierdut controlul asupra direcției, a intrat in coliziune…