Doi morţi în inundaţii în Israel şi Cisiordania Un beduin si o palestiniana au murit miercuri in inundatii produse in Israel si Cisiordania, afectate de ploi torentiale, a indicat politia, relateaza AFP si APP.



In desertul Negev, din sudul Israelului, un beduin de 17 ani a fost luat de o viitura si a fost gasit apoi mort, potrivit aceleiasi surse.



La est de Bethleem, in Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel, o palestiniana de 17 ani a murit in aceleasi conditii, dupa ce a fost luata de curent.



Ploile torentiale, care ar urma sa continue inca doua zile, s-au abatut pe intregul teritoriu al Israelului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

