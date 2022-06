Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Investigatii Criminale cauta doi minori din judetul Timis. O fata din Giroc, respectiv un baiat din Centrul de Plasament din Lugoj, ambii in varsta de 15 ani, sunt de negasit. Andreea Daniela Ferenti ar fi plecat ieri, 16 iunie, de la domiciliul sau din localitatea Giroc, iar pana in…

- Parca au intrat in pamant. Cautari disperate pentru gasirea a doi adolescenti de 15 ani. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 15 ani, disparuta din localitatea Giroc, județul Timiș. In data de 16 iunie, FERENTI ANDREEA…

- Polițiștii timișeni au depistat in localitatea Giroc, din județul Timiș un barbat care ar fi condus sub influența substanțelor psihoactive. A fost intocmit dosar penal. In data de 15 iunie, in jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au depistat in localitatea Giroc, din județul…

- Anchete pe banda rulanta ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale din Timiș. Oamenii legii au facut cercetari, in ultimul an, pentru a gasit 233 de copii disparuți. Toți au fost gasiți dupa investigațiile polițiștilor.

- Polițiștii au descins la OPT domicilii in județul Bihor. Trei bihoreni au fost aduși la audieri la IPJ BN. Aceștia ar fi furat un seif cu bani de la o firma din Bistrița. Polițiștii bistrițeni și bihoreni au descins azi la OPT domicilii in județul Bihor. Acțiunea a avut loc in cadrul unui dosar penal…

- In noaptea de 1 aprilie, Biroul de Investigații Criminale din Baia Mare a fost sesizat de catre un barbat in varsta de 49 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața scarii unui imobil de pe strada Luminișului, prin intrebuințarea de acte de violența a fost deposedat de o borseta. Valoarea…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul IPJ Caraș-Severin au efectuat in aceasta dimineața 8 percheziții, intr-un dosar penal, care are ca obiect contrabanda cu țigarete. 4 percheziții sunt in localitatea Arbore, județul Suceava, 3 in municipiul Lugoj și una in comuna Costeiu,…

- Accident pe trecerea de pietoni, in Timiș. Victima, o fetița in varsta de 12 ani, a fost transportata la spital. Polițiștii lugojeni efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere...