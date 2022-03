Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat noaptea trecuta 14 barbati ucraineni care au intrat ilegal in Romania, pe fasia verde prin zona Vicovu de Sus. Ei au varste cuprinse intre 18 si 60 de ani si fac parte din categoria celor care nu au voie sa paraseasca Ucraina in contextul razboiului cu Rusia. Cei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmației, 4 cetațeni ucraineni care au trecut ilegal granita prin apele inghetate ale raului Tisa, din Ucraina in Romania.

- Doi tineri din comuna Zagra s-au ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii de la Ordine Publica din Bistrița au gasit asupra lor trei pliculețe cu substanțe psihoactive. In dupa-masa de ieri, 15 februarie, in cadrul activitaților preventive și de patrulare desfașurate, polițiștii Biroul de Ordine Publica…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat doisprezece cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. Din cercetari s-a stabilit ca migrantii au fost sprijiniti de un cetatean roman, care urma sa ii transporte in Timisoara,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au depistat, in noaptea de duminica spre luni, un grup de 12 cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, sprijiniti de un cetatean roman, care urma sa ii transporte in Timisoara. Cetateanul roman este…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat cinci migranți din Sri Lanka. Aceștia au incercat sa iasa din țara ascunși intr-un autoturism condus de un cetațean roman. Alți patru cetațeni din Sri Lanka au fost depistați, doua zile mai tarziu, la frontiera verde, incercand sa iasa ilegal din țara.…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II, din judetul Arad, au prins 27 de cetateni straini, din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, care transporta diverse bunuri in Spania. “In aceasta dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Polițiștii de frontiera din județul Timiș au gasit 32 de migranți indieni in interiorul unui microbuz condus de un barbat din Cluj. Migranții au patruns ilegal pe teritoriul Romaniei, iar șoferul roman este acum cercetat pentru trafic de migranți, informeaza Politia de Frontiera Timisoara. Migranții…