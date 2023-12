Stiri pe aceeasi tema

- Un vrachier care naviga sub pavilion panamez si se indrepta spre unul dintre porturile de la Dunare pentru a incarca cereale a lovit o mina in Marea Neagra, a anuntat armata ucraineana joi, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Vrachierul este o nava destinata in principal sa transporte marfuri uscate…

- Odesa a fost ținta, in noaptea de marți spre miercuri, unui atac masiv cu drone. Autoritațile locale au raportat mai multe explozii in orașul port la Marea Neagra, fiind afectate mai multe cladiri de locuințe. Lovitura vine la scurt timp dupa ce forțele rusești au bombardat o gara plina de oameni din…

- Ministrul apararii, Anatolie Nosatii, a declarat ca sistemul de supraveghere a ajuns recent la Chisinau, pe cale aeriana, si va putea monitoriza spatiul aerian al intregii tari, scrie si . Radarul a fost achizitionat din bugetul national de aparare, iar compania franceza THALES a asigurat sprijinul…

- Rachete rusesti au lovit marti seara infrastructura portuara din orasul Odesa (sudul Ucrainei), a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.Rusia, care a invadat Ucraina in februarie 2022, si-a intensificat atacurile asupra infrastructurii portuare de la Dunare si de la Marea Neagra dupa ce…

- ”Granada, Spania. Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE)”, anunta el pe Telegram, despre acest summit la care urmeaza sa ia parte 50 de lideri europeni. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llega a Granada para participar en la Cumbre Europea y pedir mas apoyo militar para Ucrania de…

- Intr-o declarație acordata Politico, un oficial UE a explicat ca „este important sa menținem canalele de comunicare cu interlocutorii relevanți pentru a evita neințelegerile”.Oficiali de rang inalt din Statele Unite și UE s-au intalnit cu omologii lor ruși pentru negocieri secrete, in Turcia, cu scopul…