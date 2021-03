Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul Marian Moroșanu, zis Ceaușescu, a așteptat-o pe Elena Udrea la intrarea in Curtea de Apel și a intrebat-o daca vrea sa fuga din țara dupa ce a primit opt ani de inchisoare in prima instanța. Udrea nu i-a raspus. Ajunsa in fața jurnaliștilor, aceasta a spus ca nu vrea sa plece. Record…

- Proiect de lege: Animalele ,,in surplus” de la gradinile zoologice vor putea fi VANDUTE pentru SACRIFICARE, vanatoare sau pentru circ Parlamentarii PNL au propus un proiect prin care solicita modificarea gradinilor zoologice și acvariilor publice, pentru a include un amendament care permite sacrificarea…

- Dezbaterile privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2021 au inceput, luni, in plenul Parlamentului. Scandalul și acuzațiile nu au lipsit, Opoziția marcand momente inedite in Plenul Parlamentului. Comisiile parlamentare de buget-finanțe au dat raport favorabil celor doua…

- Singura girafa care exista in gradinile zoologice din Romania, la Zoo Targu Mureș, a murit dupa ce s-a inecat cu propriul conținut gastro-stomacal, potrivit rezultatului autopsiei.„Din pacate, in data de 10 februarie, dimineața, cand am venit la serviciu, girafa era cazuta și era decedata. In urma analizelor…

- „Am vazut in ultimele zile și ore ca sunt consilieri locali ai partidelor supra-numite de dreapta care au afirmat direct sau prin reprezentanți ca regreta aceasta hotarare data, ca regreta votul pe care l-au dat. Daca vor sa demonstreze cetațenilor ca au buna-credința și ca nu au știut ce au votat,…

