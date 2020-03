Stiri pe aceeasi tema

- Chema Candela (59 de ani) și Tomas Diaz-Valdes (78 de ani), doua dintre personajele marcante ale presei iberice, au decedat, rapuși de coronavirus. Chema Candela a lucrat pentru mai bine de 20 de ani la Radio Nacional de Espana, fiind unul dintre cei mai apropiați oameni din media de Atletico Madrid.…

- Politia din capitala Spaniei a folosit drone echipate cu difuzoare pentru a-i trimite pe oamenii aflați pe strazi acasa pentru a limita raspandirea noului coronavirus, transmite Mediafax. Poliția le-a cerut oamenilor aflați pe strazi și in alte locuri publice sa mearga acasa. Autoritatile au postat…

- Autoritatile din Singapore vor interzice incepand de luni intrarea sau tranzitarea acestui teritoriu in cazul persoanelor care au fost in Italia, Franta, Spania si Germania in ultimele 14 zile, a indicat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters. Decizia a fost luata in cadrul masurilor…

- Ministerul Sanatatii, Consumului si Bunastarii Sociale din Spania a recomandat marti ca meciurile de fotbal Valencia - Atalanta Bergamo, de pe 10 martie, din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si Getafe - Inter Milano, de pe 19 de martie, din turul optimilor Europa League, sa se disputa…

- Pacientul din Austria vine din regiunea italiana Lombardia, afectata de virus, a declarat guvernatorul Guenther Platter agentiei austriece de presa APA. Pacientii, care prezinta febra usoara, au fost izolati intr-o clinica din Innsbruck, conform autoritatilor tiroleze. Citeste si: Ce nu se…

- „Doua persoane au fost testate pozitiv cu Covid-19 in Qom si una in Arak, aducand numarul total al cazurilor confirmate la cinci”, a transmis purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianush Jahanpur, intr-un mesaj publicat pe Twitter. Doi dintre pacienti au decedat.Autoritațile iraniene aplica…

- Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman este suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.Marian C. se afla in carantina in acest moment si urmeaza sa fie dus la spital pentru multiple teste.Autoritatile din Italia au…